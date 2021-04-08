İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye 'arkası yarın' tepkisi! Darbe iklimini küçümsüyorlar çünkü...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli amirallerin darbe çağrısı kokan bildirisiyle ilgili olarak CHP'ye sert eleştiriler yöneletti. "CHP darbe iklimini küçümseyerek meşrulaştırmaya çalışıyor" diyen "Çünkü, ‘arkası yarın’ı düşünüyorlar. Bir sonraki için kadroları muhafaza etmeye çalışıyorlar" dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin 104 emekli amiralin buram buram darbe kokan bildirisine destek vermesinin perde arkasında devamında gelecek olaylar ve kadroları koruyup kollama çabası olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "CHP'nin darbe iklimini küçümseyerek meşrulaştırmaya çalıştığını" belirtip, "Çünkü, ‘arkası yarın’ı düşünüyorlar. Bir sonraki için kadroları muhafaza etmeye çalışıyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Soylu'nun şu sözlerini aktardı:

O amirallerle CHP arasında yoğun bir temas var

"CHP, darbe iklimini küçümseyerek meşrulaştırmaya çalışıyor. 27 Mayıs’tan bu yana o misyonunu sürdürüyor. Bildiriyi yayınlayan amiraller ile CHP arasındaki yoğun bir temas dikkati çekiyor. Ancak amiraller yayınladıkları bildiri ile kendilerini açık edince, millet buna tepki gösterince CHP bu kez olayı küçük göstermeye, emekli amiraller tabancalarıyla mı darbe yapacaklar, diye basitleştirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü, ‘arkası yarın’ı düşünüyorlar. Bir sonraki için kadroları muhafaza etmeye çalışıyorlar.”

27 Mayıs'tan önceki 9 Subay olayı unutulmasın

Soylu'nun "Demokrat Parti geleneğinden geldiği için darbeler konusunda önemli bir birikime ve duyarlılığa sahip" olduğunu belirten Selvi, Soylu'nun şu ifadeleri kullandığını belirtti: “27 Mayıs’tan önce ‘9 Subay’ olayı yaşanmıştı. 9 Subay olayı hakkıyla değerlendirilseydi, cuntanın bağlantıları ortaya çıkarılsaydı 27 Mayıs olmayabilirdi. Ama ne oldu? Cuntacılar beraat ettirildi, darbe hazırlığını ihbar eden Samet Kuşçu cezalandırıldı. Bu içerideki cuntalara, siz arkası yarına hazırlanın. Siz darbe yapın, demektir. O nedenle bu tür bağlantıların ortaya çıkarılması çok önemlidir."