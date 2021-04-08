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Bilim Kurulu toplanıyor! Ramazan ayında yeni yasaklar mı geliyor?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Ramazan ayına ilişkin yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.

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Ankara'da gözler Sağlık Bakanlığı'nda... Bilim Kurulu üyeleri Ramazan ayı öncesinde son kez toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi artan koronavirüs vakaları ve aşılama süreci. Ramazan ayı içerisinde alınacak önlem ve tedbirler de masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü  AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz" sözleri Ramazan'da tam kapanma mı geliyor sorusunu gündeme getirmişti.

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