Korona yeni silah geliştirdi! Türkiye'de günlük 500 kişinin öleceği günler yakın...
KORONAVİRÜS vaka tablosu giderek kötüleşiyor. Dün 276 kişi daha hayatını kaybetti. 'Virüs yeni silah geliştirdi" diyen Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, günlük vefat rakamlarının 500'ü geçeceğini belirterek tüler ürperten açıklamalar yaptı.
Türkiye koronavirüs vakaları bakımından Avrupa birincisi olurken tablo her gün biraz daha ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saatte 54 bin 740 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 276 kişi yaşamını yitirdi. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, günlük vefat rakamlarının 500'ü geçeceğini belirterek tüler ürperten açıklamalar yaptı. "Virüs yeni silahlar geliştirdi" diyen Cinel, "Yaş ortalaması düştü, daha erken yoğun bakıma ihtiyaç duyuyorlar ve tahrip olmuş organlarla geliyorlar" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgınının başından bu yana bin 500 yoğun bakım hastasının verilerini inceleyen Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, zirvenin görüldüğü mart, nisan, mayıs aylarında yani başlangıçta 3 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği pandemide, ikinci dalgada yani ekim, kasım, aralık aylarında bu rakamın 3 kişiden 2'ye yükseldiğini belirtti. İşte çarpıcı gelişme ve kritik uyarılar...
Günde 500 kişinin öleceği günler yakın
Totalde yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 55-59 arasında ölüm oranı olduğunun altını çizen Cinel, "3. dalga çok daha yüksek rakamlarla karşımıza çıkacak. Günlük yeni vaka sayısı 50 bine dayandı. Günde 500 kişiyi kaybedeceğimiz günler yakın" ifadesini kullandı.
Bu sayılarla sürdürülebilir değil!
"Yoğun bakımlarımızda yerimiz var ama vaka sayısının gidişi, artışı sürdürülebilir değil" diyen Prof. Dr. İsmail Cinel, şunları söyledi: "Yoğun bakım ölüm oranlarında artış olacak. Aşılamada 65 yaş üstünü korumayı başardık. Virüs yeni silahlar geliştirdi. Yaş ortalaması 77'lerden 58'lere düştü."