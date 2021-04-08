Korona yeni silah geliştirdi! Türkiye'de günlük 500 kişinin öleceği günler yakın...

Türkiye koronavirüs vakaları bakımından Avrupa birincisi olurken tablo her gün biraz daha ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saatte 54 bin 740 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 276 kişi yaşamını yitirdi. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, günlük vefat rakamlarının 500'ü geçeceğini belirterek tüler ürperten açıklamalar yaptı. "Virüs yeni silahlar geliştirdi" diyen Cinel, "Yaş ortalaması düştü, daha erken yoğun bakıma ihtiyaç duyuyorlar ve tahrip olmuş organlarla geliyorlar" ifadelerini kullandı.