BIST 1.418
DOLAR 8,17
EURO 9,71
ALTIN 456,67
HABER /  SPOR

Premier Lig ekipleri Hakan Çalhanoğlu için kapışıyor

Arsenal ve Chelsea, Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için transfer yarışında.

Abone ol

Bu sezon Milan ve A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hakan Çalhanoğlu, hem Arsenal hem de Chelsea için transfer hedefi haline geldi.

Sky Sport Italia'nın haberine göre, Premier Lig'in iki dev kulübü sezon sonu sözleşmesi sona erecek milli futbolcu için yarış içinde.

Haberde Milan'ın haftalık 66 bin Sterlin değerinde yeni bir anlaşma teklif sunduğu ancak Hakan Çalhanoğlu'nun 82 bin Sterlin talep ettiği belirtildi.

Gelecek sezon nerede olacağına henüz karar vermeyen 27 yaşındaki yıldız, Milan bu sezon çıktığı 34 maçta 7 gol ve 10 asist üretti.

Transfermarkt'ın verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro.

ÖNCEKİ HABERLER
Paris Saint-Germain'de Neymar'ın cezası belli oldu
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Bilim Kurulu toplanıyor! Ramazan ayında yeni yasaklar mı geliyor?
Adana'da 45 kişiden 1 milyon 750 bin TL kazanç elde ettiler! Sonları kötü bitti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye 'arkası yarın' tepkisi! Darbe iklimini küçümsüyorlar çünkü...
AK Partili Özlem Zengin’den 'Erdoğan' paylaşımı: Arazi, arazi, arazi
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel'in cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'de yaşandı! Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düştü
Eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'den 'sarıklı amiral' Mehmet Sarı'ya tam destek!
İşte çıkarma yasağıyla ilgili önemli gelişme! SGK'dan Kod-29 düzenlemesi
Yorumlar