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HABER /  POLİTİKA

Ahmet Hakan, imzacı emekli amirallerin yakınlarına ait bilgileri yayınladıkları için özür diledi

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Montrö bildirisine imza atan bazı emekli amirallerden CHP'ye üye olanlara dair yayımladıkları haber nedeniyle özür diledi. Ahmet Hakan, "Bu haber, Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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Emekli 104 amiralin imzasıyla yayınlanan Montrö bildirisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu işin merkezinde CHP var, medyada göreceksiniz" demişti. Bu konuşmadan bir süre sonra ise genel yayın yönetmenliğini Ahmet Hakan’ın yaptığı Hürriyet gazetesinin internet sitesinde emekli askerlerin ailelerinden CHP’ye üye olan kişilerin isimleri yayınlanmıştı.

Haber, daha sonra yayından kaldırılsa da tartışmalara neden olmuştu. Ahmet Hakan da bugünkü yazısında haber dolayısıyla özür diledi.

"Sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı"

Hakan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle: İçtenlikle bir gayretimiz var Hürriyet’te. Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz. Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz. Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor. Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber. Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.

"Fark eder etmez derhal yayından çektik"

İnternet haberciliğinin kendine özgü hızının yol açtığı bir hız kazasıydı bu haber. Fark eder etmez derhal yayından çektik. Fakat sonuçta kısa bir süreliğine de olsa yayında kalmış oldu. Buradan açıkça ilan ediyorum: Bu haber, Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hatayla yüzleşmek, yanlışa yanlış demek, özür dilemekten kaçınmamak... Tüm bunların erdeminin farkındayız.

Bu haberin mağdur ettiği herkesten ve okurlarımızdan özür diliyoruz.

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