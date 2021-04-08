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Kraliçe Elizabeth, ilk kez Buckingham Sarayı'nda piknik izni verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Buckingham Sarayı, yeniden halka açılıyor. Kraliçe Elizabeth de, kraliyet tarihinde ilk kez piknik izni verdi.

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Koronavirüs salgını İngiltere’de kraliyetin çalışmalarını, okulları ve daha fazlasını etkilemişken, Buckingham’dan yapılan açıklamada, “Bu yaz Buckingham Sarayı bahçesi ziyaretçilere açılıyor. Sarayın çimenleri üzerinde piknik yapmak için ömür boyu bir kez karşılaşabileceğiniz bir fırsatın tadını çıkarın" denildi.

Buckingham Sarayı daha önce devlet dairelerinin rehberli turları için halka açıktı, ancak 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Mayıs ayından itibaren turlar İngiltere'de bir kez daha yaz sezonunda başlayacak.

Kraliçe, daha önce hiç yapılmayan bir şey yaptı ve kendisinin bahçe partilerine ve birçok kraliyet etkinliğine ev sahipliği yapan malikane bahçelerini Nisan ve Mayıs aylarında rehberli turlara açtı. Ziyaretçiler ayrıca çevreyi dolaşmadan önce veya sonra saray manzaralı piknik de yapabilecekler.

Kraliyet ailesi hayranları şimdiden biletlerini satın alabiliyor.

İskoçya’nın Edinburgh şehrinde bulunan Holyroodhouse Sarayı da 26 Nisan’da ziyarete açılacak. Dünyanın en eski ve en büyük kalesi olan Windsor da yeniden 17 Mayıs’ta açılıyor.

Prens Charles ve eşi Düşes Camilla’nın yaşadığı Clarence Konutu, Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank’in yaşadığı Frogmore Kır Evi ise henüz bilinmeyen bir zamana kadar ziyarete kapalı tutulacak.

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