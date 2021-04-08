Mustafa Muhammed'den itiraf: Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, "Ordudayken Fenerbahçe, sezon ortasında teklif yaptı. Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim. Ancak Zamalek, beni göndermedi.'' dedi.

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Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, ülkesinin televizyonu DMC televizyonuna özel bir röportaj verdi. DMC TV'ye konuşan Mustafa Muhammed, "Afrika Şampiyonası'nın bitmesinin ardından Zamalek benimle görüşmek istedi. Tam da bu sırada G.Saray'dan teklif geldi. Teklif gelince de ayrılmak istedim. Mısır'da kaldığım sürece değerimin artmayacağını hissettim. G.Saray'da Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekeceğimi düşündüm. Zamalek'ten yönetime ve arkadaşlarıma isyan etmedim. Annemin rahatsızlığı nedeniyle antrenmanlara çıkamıyordum" dedi.

"Falcao sebebiyle şans bulamam diye düşündüm"

Muhmamed, "İlk golü penaltıdan attım. Belhanda topu aldı ve yanına giderek ona atmak istediğimi söyledim. Salgın olmasaydı, Telekom Stadı'nda adım atacak yer olmadığını söylediler. Taraftarımız çılgın. G.Saray'ı tercih etme sebeplerimden biri bu. Falcao sebebiyle şans bulamam diye düşündüm. İlk başta transferi istemedim. Daha sonra Falcao ile anlaşabileceğimi ve rekabete girebileceğimi düşündüm ve öyle oldu. İyi anlaşıyoruz." diye konuştu.

''Fenerbahçe beni istedi''

Mısırlı başarılı forvet, "Ordudayken Fenerbahçe, sezon ortasında teklif yaptı. O dönem cevabı hem ordunun hem de Zamalek'in vermesi gerekiyordu. Transferin kapanmasına 10 gün vardı. Bir an önce kararın verilmesi gerekiyordu. Yoksa sezon sonuna kalacaktı. Zamalek'e geri döndüm. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fas takımı Raja'ya karşı oynayacaktık. 22 yaşımdaydım. Ayrılmak istiyordum. Çünkü böyle bir fırsat bir daha gelmeyebilirdi. Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim. Ancak Zamalek, bana 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu nedenle seni göndermek istemiyoruz' dedi. Saygı duydum. Çünkü, benim de çocukluğumdan beri hayallerimden biri bu kupaydı. Ancak, şampiyonluğu kaybettik. Yönetim dağıldı" ifadelerini kullandı.