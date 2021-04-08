YSK, Güney beldesindeki belediye seçimine Gelecek Partisinin de katılabileceğine hükmetti

YSK, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde, 6 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimine, Gelecek Partisinin de katılabileceğine karar verdi.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, YSK, Güney beldesindeki seçimlere katılma yeterliliğine sahip 19 siyasi partiyi, 24 Mart tarihli kararıyla belirledi. Bu partiler arasında, "teşkilatlanma koşulunu sağlamadığı" gerekçesiyle Gelecek Partisinin bulunmaması üzerine parti yetkilileri YSK'ye başvurdu.

Partinin ilçe kongre kayıtlarının Yargıtay veri tabanında görünmediği, 41'in üzerinde il ve bu illerin en az 3'te bir ilçesinde teşkilatlanmanın tamamlandığı belirtilen başvuruda, yeterli sayıda ilçe kuruluşunun yapıldığı, tüm bu ilçelerin kongrelerinin ilçe seçim kurulu başkanlıkları nezaretinde gerçekleştirildiği anlatıldı.

Başvuruda, bazı ilçelerin kongre sonuçlarının ilçe kaymakamlıklarına geç bildirilmesi veya bazı kaymakamlık ve valilik il sivil toplum müdürlüklerinin sonuçları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına zamanında bildirmemesinin, bu sonuca sebebiyet vermiş olabileceği savunuldu.

Karardan

Kurul, inceleme sonucunda, Gelecek Partisinin, 6 Haziran'daki Güney beldesi belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimine katılabileceğine hükmetti.

Kararda, partinin itirazı üzerine, kongre evraklarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 31 Mart'ta gönderildiği, yeniden değerlendirme yapılarak, partinin teşkilat kütüğünün gönderilmesinin istendiği ifade edildi.

Gönderilen cevap yazısındaki listenin karşılaştırılması sonucunda, Gelecek Partisinin seçime katılmak için gereken teşkilatlanmayı tamamladığının belirlendiği bildirildi.

Kararda, partinin oy verme günü 6 Haziran'dan 6 ay öncesinde, illerin en az yarısında teşkilatlanmasını tamamladığı ve Güney beldesindeki belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimine katılma koşullarını taşıdığı belirtildi.

Siyasi parti sayısı 20'ye yükseldi

Daha önce Güney beldesindeki seçimlere 19 siyasi partinin katılma yeterliliğine sahip olduğuna hükmeden Kurulun son kararıyla seçimlere katılabilecek siyasi parti sayısı 20'ye yükseldi.