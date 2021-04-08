Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı yetkililerden buzlanma uyarısı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah başlayan kar, beyaz örtü oluşturdu. Nisanda yağan kar, vatandaşları şaşırttı.

Abone ol

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Polis ekipleri, sürücüleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda buzlanmaya karşı uyardı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de sabah kar etkili oldu. Balkan köyleri kısa sürede beyaza büründü.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.