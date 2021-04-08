BIST 1.418
DOLAR 8,17
EURO 9,71
ALTIN 456,67
HABER /  GÜNCEL

Ege Denizi'nde fırtına: Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri Ege Denizi’ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Abone ol

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan, sabah yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri ile Bozcaada'dan saat 07.15 ile Geyikli'den 08.00 seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da sağanak yağmur! Meteoroloji'den yeni uyarı soğuk hava ne kadar sürecek? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Muhammed'den itiraf: Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Dolarda dalgalı seyir! Piyasalar Merkez Bankası faiz kararına kitlendi
Trabzonspor'dan Emre Akbaba'ya rest: Şimdi de biz seni istemiyoruz
Ahmet Hakan, imzacı emekli amirallerin yakınlarına ait bilgileri yayınladıkları için özür diledi
Kraliçe Elizabeth, ilk kez Buckingham Sarayı'nda piknik izni verdi
Ruslar, Pelkas teklifini yükseltti! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam
Böylesi daha önce görülmedi! Cemaat bulma uygulaması yapıldı
Premier Lig ekipleri Hakan Çalhanoğlu için kapışıyor
Paris Saint-Germain'de Neymar'ın cezası belli oldu
Yorumlar