İstanbul'da sağanak yağmur! Kar Balkanlar'dan giriş yaptı soğuk hava ne kadar sürecek?

İstanbul'da hava durumu: İstanbul'da etkisi altına alması beklenen yağışlı ve soğuk hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sel uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yaptığı sağanak uyarısında "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-35 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.