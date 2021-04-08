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Josef Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Alanyaspor maçında sarı kart gördü ve Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

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Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında A.Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş, Josef de Souza'dan yoksun olarak Erzurumspor deplasmanına gidecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Josef de Souza, karşılaşmanın 75. dakikasında sarı kart gördü ve Erzurum maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Erzurumspor - Beşiktaş maçı, 11 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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