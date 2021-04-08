Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray başkanlığına aday oldu

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı kırmızılı kulübe başkan adayı olduğunu açıkladı.

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Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak genel kurul toplantısı için geri sayım sürerken gözler başkan adaylarında. Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca adaylığını açıkladı. Son dakika gelişmesine göre; Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı kırmızılı kulübe başkan adayı olduğunu açıkladı.

''Kim olduğum cevabı da Galatasaray’da gizli zaten''

Adaylığını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile açıklayan Hamamcıoğlu, videosunda şu ifadelere yer verdi: “Ben Galatasaray’da yetiştim. Kim olduğum cevabı da Galatasaray’da gizli zaten. Ben her gün Galatasaray’ı yaşayanlardanım. Büyüklerimiz bize her zaman soru sormayı öğretti. Biz de hep sorguladık ne doğru ne yanlış diye bu gözle baktık, anlamaya çalıştık. Ben Galatasaraylıyım. Şikayet etmek yok genlerimde. Bir Galatasaraylı olarak görev ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray Başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız, yani hatırlamamız gereken, Galatasaray’a güven”

İki grup çarpışıyor

Galatasaray kongresi öncesi iki önemli oluşum dikkat çekiyor. Birincisi; Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'ın da destek verdiği Hakan Üstünberk ve Yiğit Şardan'ın içinde yer aldığı Haldun Üstünel'in de dahil olmasının beklendiği 'atkılılar' grubunun güçlü bir yönetim kurulu oluşturma planı. İkıncisi ise Ünal Aysal'ın ekibinin seçim için "liselerin" önüne reddedilemeyecek bir aday koyma çabası. Bu grubun başını Semih Haznedaroğlu ve Refik Arkan çekiyor. Ayrıca Celal Gürcan ve Ali Gürsoy da destek oluyor. O isim daha önce Cemal Özgörkey olarak öne çıkmıştı. Ancak Özgörkey rüzgarı arkasına alamamıştı.

Fatih Terim aday olacak mı?

Sarı-kırmızılı camiada birçok kişinin “çatı aday” olarak gördüğü ve kulübün kurtuluşu olarak gösterdiği Fatih Terim'in, konuştuğu kişilere, verdiği cevap ortaya çıktı. Fatih Terim’in, “Aday değilim ve düşünmüyorum” diyerek şimdilik başkanlık konusundaki kapıyı kapattığı bildirildi.