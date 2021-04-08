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Liverpool'un Ozan Kabak kararı belli oldu

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, sezon sonunda Ozan Kabak'ın bonservisini almak için harekete geçti.

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Devre arasında Alman ekibi Schalke'den, İngiliz devi Liverpool'un yolunu tutan Ozan Kabak, burada gösterdiği performans ile göz dolduruyor. 21 yaşındaki stoper, önceki gün Devler Ligi'nde takımının 3-1 kaybettiği Real Madrid maçında sahada yer alırken, her şeye rağmen iyi bir performans sergilemişti.

Bu arada İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Kırmızılılar'ın, Ozan'ın 18 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonu sezon sonunda kullanmaya hazır olduğu öne sürüldü. Ozan, Liverpool ile bu sezon 9 maça çıktı.

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