Tekirdağ'da torunu isteyince başladı! Çöpten yaptıklarını gören şaştı kaldı

TEKİRDAĞ'da atık malzemeleri toplayarak birbirinden güzel figürler ortaya çıkaran Rıdvan Arzul, atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. Zanaatkar Arzul, “Her şey torunun oyuncak uçak istemesiyle başladı” dedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Rıdvan Arzul, atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. Her şeyin torununun oyuncak uçak istemesiyle başladığını belirten Arzul, ondan sonra atıklardan çeşitli malzemeler yapmaya başladığını ifade etti. Aynı zamanda israfı da önleyerek geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturan Rıdvan Arzul, unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı da canlandırıyor. Bu işten para da kazanmaya başlayan Arzul, “Evimin kömürlüğünde kendime küçücük bir çalışma masası yaptım. Hurdaya atılmış tahta parçaları, cam, metal v.s topluyorum, kesiyorum, biçiyorum, boyuyorum; uçak, otobüs, kağnı arabası, gece lambası, sehpa v.b yapıyoruz. Burada kullandığım aletleri de kendim yaptım yine atık malzemeler ile” diye konuştu.



İstanbul Beşiktaş’ta Gemi Modelci Derneği’ne üye olduğu dönemde bu işleri öğrendiğini anlatan Arzul, “Evvelden dernekte gemi yapıyorduk. Fazla destek göremeyince bıraktım. Daha sonra torunun istemesiyle kendim bir tane plastik uçak aldım. Her şey onunla başladı zaten. Ondan kendim fotoğraf çıkarınca bu sefer planlarını da kendim yaptım. Ürettiğim figürlerin çoğunu da sattım” dedi.







“Atık malzemeleri değerlendiriyorum”

Amacının atık malzemeleri ister karton, ister ağaç, ister metal, ister plastik olsun hepsini değerlendirerek geri kazandırmak olduğunu belirten Arzul, pipetlerden yaptığı şekil ölçer aletini de göstererek, “Uçakların şekillerini pipetlerden yaptığım bir cetvelle çıkarıyorum. Tamamen kendi ürettiğim bir alettir. Burada kullandığım birçok aleti de yine kendi üretkenliğim ile atık malzemelerden yaptım” şeklinde konuştu.







“Teşvik ve destek bekliyorum”

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak durarak bu mesleği öğrenmeye davet eden Rıdvan Arzul, “Gençlerimize hem kazanç kapısı olsun hem de kötü alışkanlıklara yönelmesinler istiyorum. Ben aslında dışarı çalışmak istemiyorum, Muratlı'mıza, Tekirdağ’ımıza, Trakya’mıza bir şeyler kazandırmak istiyorum. Tabii sizlerin tanıtımıyla bir şeyler yapmak istiyorum. Büyüklerimizden destek bekliyorum” ifadelerini kullandı. Rıdvan Arzul ve yeğeni Ali Sedat Korkmaz’ın üretip satışa sunduğu el emeği uçak, uzaktan kumandalı yolcu otobüsü, gece lambası, kuş kafesi, kağnı arabası, yakıtlı model uçak motoru gibi ürünler alıcısını bekliyor.