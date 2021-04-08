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Danıştay'dan TSK'da başörtüsüne vize! İptal istemini oy çokluğu ile reddetti

Danıştay 2. Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) kadın subayların başörtüsü takmasına imkan sağlayan düzenlemenin iptali istemini oy çokluğuyla reddetti.

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TSK, kadın subayların başörtüsü takmasına izin veren yönetmeliğin iptali talebi Danıştay'da oy çokluğuyla reddedildi. NTV'nin haberine göre Danıştay 2. Dairesi'nin aldığı kararda, 'Ülkemizde başörtüsünün toplumun büyük kısmında kabul gördüğü, başörtüsü takanlarla takmayanların bir arada yaşadığı' kaydedilerek bu durumun başörtülülerin diğer kişiler üzerinde sistematik bir baskıya neden olmadığını gösterdiği ifade edildi.

Kararda, dava dosyasında da buna ilişkin bir bilgi ya da belge olmadığı belirtilerek, "Toplum algımıza göre başörtüsünün pasif bir sembol olarak görüldüğüne kuşku yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca Şubat 2017’de Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’nde bir değişikliğe imza atılmıştı. Düzenlemeyle TSK’da kadın personellerin başörtü takabilmelerine imkan tanınmıştı.

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