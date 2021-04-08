Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.Abone ol
Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların müsabaka programları açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
35. hafta
16 Nisan Cuma
16.00 Konyaspor - Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
17 Nisan Cumartesi
13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Hatayspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
18 Nisan Pazar
16.00 - Gaziantep - Kasımpaşa
19.00 Başakşehir - Fenerbahçe
Fatih Karagümrük haftayı bay geçmektedir.
36. hafta
20 Nisan Salı
16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Hatayspor - Antalyaspor
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
21 Nisan Çarşamba
16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor
16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - Trabzonspor
22 Nisan Perşembe
16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir
Fenerbahçe haftayı bay geçmektedir.
37. hafta
23 Nisan Cuma
19.00 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Kayserispor
24 nisan Cumartesi
13.30 Konyaspor - Hatayspor
16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
19.00 Denizlispor - Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Galatasaray
25 Nisan Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16.00 Başakşehir - Alanyaspor
16.00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
Göztepe haftayı bay geçmektedir.
38. hafta
27 Nisan Salı
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
19.00 Hatayspor - Gençlerbirliği
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
28 Nisan Çarşamba
16.00 Kayserispor - Denizlispor
16.00 Göztepe - Trabzonspor
19.00 Galatasaray - Konyaspor
29 Nisan Perşembe
16.00 BB Erzurumspor - Başakşehir
16.00 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
19.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe
Kasımpaşa haftayı bay geçmektedir.
39. hafta
1 Mayıs Cumartesi
16.00 Antalyaspor - Göztepe
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
2 Mayıs Pazar
16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
3 Mayıs Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor
16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü
19.00 Gaziantep - Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - BB Erzurumspor
Trabzonspor haftayı bay geçmektedir.