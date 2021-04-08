Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB liderleri açıklaması: Uluslararası protokol kuralları uygulandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Başkanlarının Türkiye ziyaretiyle ilgili, "Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır" açıklaması yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile ortak basın toplantısı düzenledi. AB heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "İki taraf için de verimli görüşmeler oldu" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, protokol tartışmalarına ilişkin ise "Uluslararası protokol kuralları uygulandı" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Arkadaşlarımız teknik düzeyde istişarelerini devam ettiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Merkel'le, Sayın Macron'la gerçekleştirdirdiği görüşmeler malumunuz. Görüşmelerde her iki taraf da açık bir şekilde beklentilerini ifade ettiler. Bizim ve AB tarafının yaptığı açıklamalarda bu görülüyor. Biz, AB'den beklentilerimizi dile getirdik, artık somut adımlar atılması gerektiğini söyledik.

AB ziyaretinde protokol tartışması

Protokol konusuna gelecek olursak... Çok haksız ithamlar da var. Türkiye köklü bir devlettir, Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan yapılan görüşmelerde uyguladığı protokol Türk misafirperverliğiyle uygulanır. Bu ziyarette de böyle oldu. Cumhurbaşkanımızın makamında yapılan görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır, talepleri doğrultusunda oturma düzeni planlanmıştır, nokta. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi ve onların telkinleri ve talepleri karşılanmıştır.

AB Konseyi Başkanı Mıchel'den protokol düzeni eleştirilerine yanıt

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında uygulanan protokol düzeninin ziyaretin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

Michel, von der Leyen ile Türkiye'ye düzenledikleri ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede protokol düzeniyle ilgili medyada kendisine yönelik eleştiriler ve sorgulamalar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Ziyaretimiz AB'nin Türkiye ile zorlu süreçte ilişkileri iyileştirme konusunda önem taşıyordu." diyen Michel, protokol kuralları uygulanırken AB Komisyonu Başkanı'na farklı, hatta konumunu aşağıda tutan bir durumun ortaya çıktığını belirtti.

Michel, "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygı ilkeleri benim için esas önemdedir." ifadesini kullandı.