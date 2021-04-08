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MSB: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

SURİYE ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 1'i FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı.

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 Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 1'i FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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