TBMM'de koronavirüse karşı ziyaretçi yasağı kararı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı.Abone ol
TBMM Başkanlığı, koronavirüse karşı dönem dönem uygulanan ziyaretçi yasağı tedbirini, son dönemde artan vakalar üzerine tekrar getirdi.
Buna göre, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler Meclis yerleşkesine ziyaretçi alınmamasına karar verildi. Meclis'te en son ziyaretçi yasağı 1-28 Şubat tarihleri arasında uygulanmıştı.