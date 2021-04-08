Mansur Yavaş: Ramazan ayında Halk Ekmek bayilerinde ekmek 1 TL'ye satılacak

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayı boyunca Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin 1 TL'ye satılacağını açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında ramazan ayıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"Kıymetli hemşehrilerim, 6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik." diyen Yavaş, "Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik" ifadelerini kullandı.