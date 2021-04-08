BIST 1.430
DOLAR 8,16
EURO 9,71
ALTIN 457,82
HABER /  POLİTİKA

Mansur Yavaş: Ramazan ayında Halk Ekmek bayilerinde ekmek 1 TL'ye satılacak

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayı boyunca Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin 1 TL'ye satılacağını açıkladı.

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında ramazan ayıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"Kıymetli hemşehrilerim, 6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik." diyen Yavaş, "Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da havalimanında binlerce ele geçirildi! Yurtdışına gidiyordu
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Kilis'ten korkunç haber! Emekli uzman çavuş oğlunu işlettiği kebapçıda öldürdü
Prof. Dr. Hasan Sözbilir deprem riski en yüksek illeri sıraladı! İstanbul'un da adı geçti ama...
Liverpool'un Ozan Kabak kararı belli oldu! İngilizler duyurdu
Josef Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber
Bayern Münih Boatang'e veda ediyor
Erdoğan talimat verdi; Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı yetkililerden buzlanma uyarısı
İngiltere'de kraliyet tarihinde bir ilk! Halka bir defalık fırsat verildi
Yorumlar 3 yorum