Ryan Babel: Dürüstçe doğruları söylersem ceza alırım

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel antrenman öncesinde soruları yanıtlarken ''Hakemler her zaman konuşulan ve tartışılan bir konu. Dürüstçe doğruları söylersem ceza alırım. Maçları izliyorsanız zaten bir şeyleri anlıyorsunuz ama benim hakemlerle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz'' dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Ryan Babel, Galatasaray antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''Hata lüksümüz yok''

''6 puanlık fark var ama daha önce bu senaryoları yaşadık. Yapmamız gereken önümüze bakmak ve devam etmek. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Sonuçta futbol bu, her şey olabilir. Oynanacak çok maç var. Artık hata yapma lüksümüz yok. Bu zamana kadar birçok hata yaptık. Benim kendime, takıma ve camiaya güvenim sonsuz. Her maçı bir final gibi görüp devam etmemiz gerekiyor''

''Takımın kalitesine güvenim sonsuz''

''Futbol enteresan bir oyun. Çok zor bir maçı kazanabiliyorsunuz, yüzde yüz kazanacağınızı düşündüğünüz bir maçı kaybedebiliyorsunuz. Bu nedenle herkes herkesten puan alabiliyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Takımın kalitesine güvenim sonsuz.''

''Dürüstçe doğruları söylersem ceza alırım''

''Hakemler her zaman konuşulan ve tartışılan bir konu. Bir futbolcu olarak benim bu konuya girmem doğru olmaz. Dürüstçe doğruları söylersem ceza alırım. Maçları izliyorsanız zaten bir şeyleri anlıyorsunuz ama benim hakemlerle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz''

''Bu takım bunu daha önce başardı''

''Geçmişe dönmek istiyorum. Bir sezon hatırlıyorum. Başakşehir birinciydi, Galatasaray çok gerideydi. Ama pes etmediler ve şampiyon oldular. Şimdi de aynı hırsla aynı arzuyla devam edeceğiz. Taraftarlar bize inansınlar. Bu takım bunu daha önce çok kez başardı.''