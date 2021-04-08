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ABD'de 7 ay hastanede tedavi gören kişiden 1.7 milyon dolar yatak ve tedavi ücreti istendi

MEKSİKA'da yeni taşındığı evde meydana gelen patlamada yaralanmasıyla Teksas eyaletinde bir askeri hastanede 7 ay tedavi gören ABD vatandaşı Hernandez'e, hükumet tarafından 1.7 milyon dolar fatura kesildi.

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Latin Amerika Sağlık Sistemi koronavirüse (Kovid-19) hazırlıksız yakalanırken, kıtadaki hastanelerin yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yaratıyor. ABD vatandaşı Alexis  Hernandez, 2019 yılında tıp öğrenimi için gittiği Meksika’nın Guadalajara şehrine taşındı. Hernandez, taşındığı evde sıcak su için ısıtıcıyı açmaya gittiği sırada patlama meydana geldi.

Alevlerin binayı sardığı olayda Hernandez’in yangından sağ kurtulmak için alevlerin arasından geçerek apartmandan çıkmayı başardı ancak yangında yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmında yanık meydana geldi.

19 ameliyat ve fizik tedavi
Hernandez, Yanıkların tedavisi için Teksas eyaletinin San Antonio kentindeki ABD Ordusu Cerrahi Araştırma Enstitüsü’ne kaldırıldı. CBS News'e konuşan Hernandez’in tedavi sürecinde 19 ameliyat ve saatlerce fizik tedavi gördüğünü ifade etti.

"Sıfırdan başlıyorum"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alexis Hernandez, “Hayatım boyunca asla böyle bir şey yaşamayı beklemiyordum. Böyle bir acıyla yaşamak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Sıfırdan başlıyorum. Nasıl yürüyeceğimi, yemek yiyeceğimi, nefes alacağımı, göreceğimi, giyineceğimi, her şeyi nasıl tekrar yapacağımı öğreniyorum" diye konuştu.

Sağlık sigortası tedavi ücretlerini ödemeyi reddetti
Hernandez, Porto Riko’daki oturduğu evin adresine ABD Hazine Bakanlığı tarafından fatura gönderildiğini ifade etti. 7 aylık tedavi masrafının 1.7 milyon dolar olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu kaydeden Hernandez, sağlık sigortası şirketinin kazanın Meksika'da yaşandığı gerekçesiyle ödemeyi üstlenmeyi reddettiğini dile getirdi. 

"Tam bir trajedi"
Hernandez'in dönemin Başsavcısı William Barr ve Hazine ve Savunma Bakanlığı'na borcun affedilmesine yönelik resmi başvurularda bulunduğu ancak, talebe geri dönüş yapılmadığı bildirildi. Hernandez borcun nasıl ödeneceği konusunda hiç bir fikri olmadığını kaydederek, " Yaşanan tam bir trajedi" dedi.

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