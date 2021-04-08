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Ruslar, Pelkas teklifini yükseltti! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Rus kulübü Rubin Kazan, Fenerbahçeli Pelkas için teklifini 10 milyon Euro'ya yükseltti. Fenerbahçe cephesi ise Yunan futbolcu için 15 milyon euro istiyor.

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Rus ekibi Rubin Kazan, Fenerbahçe'nin kapısını Pelkas için bir kez daha çaldı! Sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Pelkas, gösterdiği performansa taraftarların gönlünde taht kurdu. İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklifin ayrıntıları...

Sabah'ın haberine göre; Rubin Kazan, Pelkas için teklifini 10 milyon Euro'ya yükseltti. 15 milyon Euro'da direten Fenerli kurmaylar "Sezon sonu görüşelim..." dedi. Daha önce Pelkas için Fenerbahçe'nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan Rubin Kazan bu teklifini 10 milyon Euro'ya çıkardı.

Fenerbahçe 15 milyon Euro istiyor
Fenerbahçeli kurmaylar ise işi biraz ağırdan alıyor. Rus kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmede 15 milyon Euro'dan taviz vermeyen Fenerbahçe, "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdi.

Haziran hareketli geçecek
Şampiyonluk yarışına kilitlenen F.Bahçe'de yönetim Pelkas'ın konsantrasyonunu bozacak bir gelişle istemiyor. Ancak sezon sonunda Pelkas için hareketli günler yaşanacağı kesin.

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