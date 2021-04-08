BIST 1.424
DOLAR 8,16
EURO 9,70
ALTIN 457,90
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Yerli aşı ve döviz kuru açıklaması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda flaş açıklamalar yapıyor. Erdoğan, "Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda "Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız." dedi. İşte Erdoğan'ın mesajlarından satır başları...

- Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz."

- Ülkelerimizin en prestijli üniversitelerinin dahil olduğu 'D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı' girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Yenilenebilir enerji, yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir ve nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımız arasında bilgi paylaşımını mümkün kılan bu ağ, ülkelerimizin hak ettiği yere ulaşması bakımından kritik önemdedir.

- Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır.

- D-8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız.

- İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.

- 2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı.

- 2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı.

- Zulümle, yoksullukla mücadele eden Filistinli mültecilere, Arakanlı, Yemenli, Suriyeli muhacirlere de sahip çıkmanın gayretinde olmalıyız.

ÖNCEKİ HABERLER
12 evde hırsızlık yapan 5 kadından 1'i balkondan atladı, beli kırıldı
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Biri 'kırmızı' kategoride 2 terörist öldürüldü
Ruslar, Pelkas teklifini yükseltti! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam
11 saat sürdü! Japan bilim insanlarından dünyada bir ilk
IŞİD’den 3 yıl sonra en büyük saldırı: Uyuyan hücreler harekete geçti
ABD'de 7 ay hastanede tedavi gören kişiden 1.7 milyon dolar yatak ve tedavi ücreti istendi
'Bir Zamanlar Kıbrıs' bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara geliyor
Ayasofya imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü
Gaziantep’te koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlediler! Mahalle karantinaya alındı
Yorumlar 15 yorum