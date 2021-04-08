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İşte Ramazan yasakları! Sokağa çıkmak, toplu teravih ve iftar yasak olacak

TÜRKİYE'nin günlük koronavirüs vaka sayısı 55 bine dayandı. Bilim Kurulu'nun bugün Ramazan ayı boyunca yeni yasaklar getirmesi gündemde. Ancak daha şimdiden Ramazan'a özel yasaklar geldi. İşte o Ramazan yasakları...

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Türkiye koronavirüs günlük vaka sayısı bakımından Avrupa'nın ilk sırasına yerleşti. Uzmanlar 'tam kapanma' isterken, bugün gözler Bilim Kurulu sonrası Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamaya çevrildi. Ramazan ayı için yeni kısıtlamalara gidilebileceği belirtilirken, 13 Nisan’da başlayacak ramazan ayı boyunca da yeni yasaklar uygulanacak. İşte ramazan ayında uygulanacak koronavirüs yasakları...

- 81 ilin tamamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.

- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.

- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.

- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son Günlük Korona Tablosu'na göre Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi. Öte yandan artan test sayısıyla birlikte vakaların 50 bini aşması ve vefatlardaki ciddi artış tedirgin edici durumu gözler önüne serdi.

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