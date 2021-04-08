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ABD'de annenin şeytani planı! Sigorta parası için oğlunu zehirleyerek öldürdü

ABD'nin Teksas eyaletinde bir anne, sigorta ödemesi almak için oğlunu öldürmekle suçlandı. İddiaya göre kadın, çocuğunu dedesinin bakımındayken ölmüş gibi göstermeye çalıştı.

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1 Nisan'da görülen duruşmada Harris County Bölge Savcılığı, ABD'nin Teksas eyaleti Houston şehrinde yaşayan Ashley Marks'ı Haziran 2020'de sigorta parası alabilmek için çocuğunu ilaç vererek öldürmekle suçladı.

Mahkeme kayıtlarına göre olayın yaşandığı sırada çocuk ve kız kardeşi, 25 yaşındaki Marks'ın babası Adam'la birlikte yaşıyordu.

Kokain ve metamfetamin ile zehirledi
Avukat Gilbert Sawtelle, Marks'ın "çocuğu babasının bakımındayken ölmüş gibi göstermeye çalıştığını" savundu. Otopsi sonucunda çocuğun kanında zehirli miktarda metamfetamin ve kokain tespit edildi.

Sigorta çalışanı çıktı
Avukat, Marks'ın oğlu için vefatından yaklaşık bir ay önce her biri 50 bin dolar değerinde iki yaşam sigortası poliçesi almaya çalıştığını iddia etti. Marks ise iddiaları yalanlayarak bunların sigorta olduğunu bilmediğini, tasarruf planı olduğunu zannettiğini öne sürdü. Ancak daha sonradan Marks'ın, Texas'ta yaşam sigortası üzerine uzmanlaşmış lisanslı bir sigorta çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Adam Marks da kızının sigortaya ilişkin gerekli evrakları imzalaması için kendisini ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Ayrıca Adam, kızının eve gelerek çocuğa ilaç verdiğini, bir noktadan sonra çocuğun halüsinasyon görmeye başladığını söyledi.

Avukat, yaşam sigortasıyla ilgili konunun "Ölümün kazara yaşanmadığına ilişkin büyük bir ipucu verdiğini" belirtti. Duruşmada Marks cinayetle suçlanırken, kendisi için bir kefalet belirtilmedi.

Türkiye'de aynı şeytani planı Hakan Aysal yapmıştı. Aysal'ın, tatil bahanesiyle Kelebekler Vadisi'ne götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32) 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için kayalıklardan attığı ortaya çıkmıştı.

ABD
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