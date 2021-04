Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kim doğru söylüyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kapanan 99 bin iş yeri var. Ben bu rakamı nereden buluyorum? Esnafların Ticaret Sicili Gazetesi var. O da diyor ki, 'Etrafa sordum hiçbir esnaf kapanmadı.' Peki bu gazete benim gazetem değil. E kim doğruyu söylüyor? İnanın, şuna inanmanızı isterim. Her yerde, her ortamda mutlaka doğruları söyleyeceğim, mutlaka." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un Boyabat ilçesinde esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun Sinop programında ilk durağı Boyabat ilçesi oldu. İlçede partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi, sorularına yanıt verdi.

Kendisine bir önceki ziyaretlerinde çay ikram eden sanayi esnafına bakır semaver hediye eden Kılıçdaroğlu, vatandaşların emekli maaşlarının düşük, sigorta primlerinin yüksek olduğuna ilişkin ifadeleri üzerine, en düşük aylığın da asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyledi.

Bir vatandaşın emekli maaşlarının gündeme getirilmesini istediği Kılıçdaroğlu, "Bin lira ikramiye 2018'de verildi. 2021'deyiz bir kuruş bile artmadı." dedi.

Başka bir soru üzerine ise Kılıçdaroğlu, emeklilere maaş zammı verileceği dönemlerde TÜİK'in yaptığı fiyat araştırmalarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Sebebi emekliye daha düşük aylık vermek. Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz." dedi.

Fazla maaş alanlarla ilgili ne yapacaksınız

Bir esnafın birkaç yerden fazla maaş alanlarla ilgili ne yapacaksınız sorusuna ise CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu karşılığı verdi: "O beş yerden, altı yerden, dört yerden, üç yerden maaş alanların aylıklarını keseceğiz. Herkes bir yerden alacak maaşını. On milyon işsiz var. Emekliye veriyorsun, dul ve yetime verdikleri para 673 lira. 673 lirayla bu kadın ne yapacak.? Nasıl geçinecek?"

"Hakkınızda açılan davalarda kazandığınız var mı?"

Kılıçdaroğlu, "Hakkınızda açılan davalarda kazandığınız var mı?" sorusu üzerine, "Şu ana kadar kaybettiğim hiçbir dava yok." ifadelerini kullandı. Davaları haklı olduğu için kazandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Kapanan 99 bin iş yeri var. Ben bu rakamı nereden buluyorum? Esnafların Ticaret Sicili Gazetesi var. Gazeteye bakıyorum kapanan esnaf sayısı var orada. O da diyor ki, 'Etrafa sordum hiçbir esnaf kapanmadı.' Peki bu gazete benim gazetem değil. Bu gazeteyi ben yayımlamıyorum. Yayımlayan Türkiye Esnaf Sanatkarlar kuruluşu. Ben de oradan alıyorum. Bakıyorum bu kadar esnaf kapandı. 'Kapanmadı' diyor. E kim doğruyu söylüyor? İnanın, şuna inanmanızı isterim. Her yerde, her ortamda mutlaka doğruları söyleyeceğim, mutlaka."

"Vatandaşın arasına girmezseniz memleketin sorunlarını çözemezsiniz"

"Benim için çocuklar kendi evlerinde huzur içinde yaşıyorlarsa, güzel bir okula gidiyorlarsa, iyi bir eğitim alıyorlarsa, her evde huzur varsa, her evde bereket varsa en güzel Türkiye, o Türkiye'dir." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Biz o Türkiye'nin özlemini duyuyoruz. Onu yapacağız. Bakın ben siyaseti zenginleşme aracı olarak görmedim. Ben politikaya atıldığımda mal varlığım neyse bugün de mal varlığımı kendi internet sitemde yayınladım. Korkmuyorum. Alın teriyle kazanıldı. Ama benim mal varlığım azaldı bakın siyasete girdim. Ama birileri siyasete girdi köşeyi döndü. Peki bu para nereden geliyor? Ben mütevazi bir evde oturuyorum. Üstelik öyle çok büyük harcamalarım da yok. Üç çocuğum da ayrı, her birisinin eli ekmek tutuyor. Ben ile Hanım evde. Dolayısıyla biz mütevazi bir hayat sürüyoruz. Nasıl? Sizin yaşadığınız gibi. Örnek olmak zorundayız topluma. Eğer siz bunu yapmazsanız, lüks içinde yaşarsanız vatandaşın derdini dinlemezseniz, vatandaşın arasına girmezseniz, 'Ya vatandaş senin sorunun ne?' diye düşünmezseniz, konuşmazsanız memleketin sorunlarını çözemezsiniz."

Erdoğan'a çağrı

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplaması yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, "Esnaf orada, sanayici orada, KOBİ'ci orada, işçi orada, çiftçi orada, emekli orada. Çağır, 'sizin derdiniz nedir'. Bakanları bir sıraya diz. Sen de başında otur. Öbür tarafa da vatandaş otursun, anlatsın derdini. 'Ya nedir bu sorun?'. Bunu dinlemiyorlar. Yapmıyorlar. Benim söylediğim doğrudur, Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey, Kılıçdaroğlu demiyor 'Bay Kemal' diyor, 'Bay Kemal'in söylediği her şey yanlıştır'. Olmaz. Yaşayan sizsiniz. Siz yaşadığınızla kimin doğru söylediğini görüyorsunuz. Siz geliriniz olsa, imkanınız olsa, iyi bir emekli aylığı alsanız niye şikayet edeceksiniz ki. Teşekkür edersiniz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve bazı milletvekilleri ile partililer eşlik etti.