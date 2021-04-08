AİHM'den 'zorunlu aşı' kararı: Demokratik toplumlarda gerekli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Çekya'da zorunlu aşıları olmadıkları için çocukları okula alınmayan ailelerin açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı. AİHM kararında 'demokratik toplumlarda zorunlu aşıların gerekli olduğu' belirtildi.

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Dünyada aşı karşıtlığı artarken, Çekya'da çocuklarına hükümetin zorunlu kıldığı aşıları yaptırmak istemeyen aileler konuyu AİHM'e taşıdı. AİHM bugün, zorunlu aşıları yaptırmadıkları için çocukları okula alınmayan ve bu nedenle para cezasına çarptırılan ailelerin mağdur olduklarını belirterek açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı. Kararda, demokratik toplumlarda zorunlu aşıların gerekli olduğuna hükmedildi ve zorunlu aşı politikasının çocukların yararına olduğu belirtildi.

"Özel hayata saygı maddesini ihlal etmiyor"

Amaç, her çocuğun aşı yoluyla veya sürü bağışıklığı sayesinde ciddi hastalıklara karşı korunmasıdır" denen kararda, zorunlu aşı politikasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel hayata saygı hakkına ilişkin 8. maddesini de ihlal etmediği vurgulandı.

Bu dava ile AİHM ilk kez çocukluk hastalıklarına karşı zorunlu aşılanma hakkında bir karar almış oldu.

AİHM'de uzmanlaşmış hukuk uzmanı Nicolas Hervieu AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu karar, mevcut Kovid-19 salgını koşulları altında zorunlu aşılama olasılığını güçlendiriyor" dedi.

Çekya'da hükümet, çocuklara difteri, tetanoz, boğmaca, hepatit B ve kızamık gibi 9 aşıyı zorunlu kılıyor. Çocuklarına bu aşıları yaptırmayan ailelere para cezası verilirken, çocuklar da okullara kayıt yaptıramıyor.

Dünyada aşı karşıtlığı yükselişe geçerken, bazı ebeveynler bu nedenle hükümetlerin zorunlu aşı politikalarına karşı çıkıyor.