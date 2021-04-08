BIST 1.423
DOLAR 8,15
EURO 9,70
ALTIN 457,95
HABER /  YEREL

'Kırmızı' kategorideki Sivas'ta market açılışında 'indirim' izdihamı

SİVAS'ta, markette açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyaları duyanlar, sabah saatlerinden itibaren izdihama neden oldu. Market önünde oluşan uzun kuyrukta, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, işletme hakkında da tutanak düzenlendi.

Abone ol

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki marketin bugün açılışı gerçekleştirildi. Markette, açılışa özel birçok ürüne indirim ve kampanya uygulandı. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, açılış saatinden önce market önünde toplanırken, uzun kuyruk oluştu.

Koronavirüs risk haritasında, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentte izdiham ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Market önüne gelen polisler, kalabalığa sık sık uyarı yaptı.

Marketin açılışı ile birlikte indirimli ürünlerden alabilmek için içeri girmeye çalışanlar, koronavirüsü hiçe saydı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Bir süre sonra kapılar kapatılarak, markete giriş durduruldu.

Kapı girişi de soğutucu dolap ile kapatıldı. Polis ekipleri, işletmeye yönelik ceza uygulanmak üzere tutanak tuttu. Sivas Valiliği kararıyla marketin faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Öte yandan açılışa gelen bazı kişilerin, kalabalıktan uzak durmak için Yüksek Hızlı Tren (YHT) kateneri (yüksek gerilim hattı) yakınlarında oturduğu görüldü. Polis ekipleri, bu kişileri de tehlike nedeniyle bölgeden uzaklaştırdı.

İlgili Haberler
İşte Ramazan yasakları! Sokağa çıkmak, toplu teravih ve iftar yasak olacak Bilim Kurulu toplanıyor! Ramazan ayında yeni yasaklar mı geliyor?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri "Vakalar 70 bine çıkacak" iddiası! Prof. Dr. Faruk Aydın "Ramazan'da tam kapanma" dedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da evinin odasını kadına kiraladı! Arkadaşıyla gelip dehşeti yaşattı
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Romanlarla buluştu  
Konya'da ölü bulunan yaşlı adamın tırnaklarındaki DNA torun vahşetini ortaya çıkardı
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa'da 35 yıldır mahalle mahalle gezip bu işi yapıyor: Gençler yapmaz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kim doğru söylüyor
Çarpıcı araştırma! Kovid-19’u atlatan 10 kişiden 1’inde hastalığın etkisi uzun sürüyor
Putin'in özel ordusu! Telegraph'ın iddiası
ABD'de annenin şeytani planı! Sigorta parası için oğlunu zehirleyerek öldürdü
Yorumlar 2 yorum