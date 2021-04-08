Emekli amirallerin gözaltı süresi uzatıldı! Avukat Celal Ülgen açıkladı

Avukat Celal Ülgen, Montrö bildirisiyle ilgili gözaltına alınan 10 emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığını duyurdu.

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Avukat Celal Ülgen'in aktardığına göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili 104 imzalı bildiri sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı. Gözaltı süresinin 4+4+4 şeklinde ilerlediği belirten Avukat Celal Ülgen, "Üçüncü dört günlük dilimi de kullanabilirler. Çünkü yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan ifade vermeleri için çağırılan 4 emekli amiralin de ifadesi pazartesi günü alınacak. Bir günde hepsinin ifadelerini almak mümkün değil" dedi.

BirGün gazetesinden Gökay Başcan imzalı habere göre Av. Ülgen, gözaltı sürelerinin 2018 yılının temmuz ayında çıkan Terörle Mücadele Kanunu’nun geçici maddesine göre uzatıldığını belirtti. Söz konusu maddenin geçerliliği, 25 Temmuz 2022’de sona erecek.

"Elinizde delil var ise neden ifade alma işlemleri başlatılmadı?"

Gözaltına alındığı tarihten itibaren delillerin toplanması ve işlemlerin başlanması gerektiğine dikkat çeken Ülgen, "Geçtiğimiz bu dört günde hiçbir iade alma girişeme olmamıştır. Bu şöyle bir çelişki yaratmaktadır. Elinizde yeterli delil bulunmuyorsa kuvvetli şüphe de bulunmamaktadır. O zaman neden gözaltı yapıldı. Elinizde delil var ise neden ifade alma işlemleri başlatılmadı?" diye sordu.

"Emekli askerler yurtsever ve Atatürkçü subaylardır"

Ülgen, amirallerin imzaladığı bildiriye ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: Bu duyuru tamamen yurtseverlik duygusu ile kaleme alınmış ve iki konuda ülkemizin yaşayacağı olası risklere işaret edilmiştir. ‘Aksi takdirde’ diye başlayan cümle bir tehdit ya da muhtıra değil tam tersine ulusça yaşayacağımız risk uyarısıdır. Bundan bir darbe çağrısı çıkarmak en azından Türkçe bilmemektir. Yani tarikatların TSK içinde zikir yapması idari soruşturmayı gerektirir ancak Emekli Amirallerin fikir beyan etmesi ise gözaltı gerektirir gibi bir absürtlüğü yaşıyoruz.

Emekli askerler yurtsever ve Atatürkçü subaylardır. En önemli yönleri ülkemizin bağımsızlığından yana olmalarıdır. Bu nedenle Montrö konusunda Karadeniz ülkeleri ile yapılan işbirliğini bozacak ve bölgede çatışmayı gerektirecek olasılıklara peşinen karşı çıkmak gerektiği konusunda anti Amerikancı bir tavırları vardır. Bunun aksine bir imaj yaratmaya çalışmak ve onları Amerikancı askerler diye yaftalamak işin doğasına aykırıdır.