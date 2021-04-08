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Samsun'da 6 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi! 'Bana 'Gel, gel' dedi, kaçtım'

SAMSUN'da motosikletli bir kişinin sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği ihbarı polisi alarma geçirirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

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Samsun'un İlkadım ilçesinde edinilen bilgiye göre, bahçede oynayan çocuklardan 6 yaşındaki B.A. sitenin bahçesinden dışarı çıktı. Bu sırada B.A.'nın yanına motosiklet ile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi çocuğu yanına çağırınca çocuk panik içinde korkup kaçtı. Çocuğun motosikletli bir kişi tarafından kaçırılmak istendiği ihbarı polise alarma geçti. Olay yerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil ekipler ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri sevk edildi. Motosikletin gelmesi ve çocuğun motosikletliden kaçma anı ise sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Küçük çocuk, yaşananları "Bana şuradan böyle 'Gel, gel' dedi, 'Gel' dedi böyle döndü, ben de kaçtım" diye anlattı.

Yunus ekipleri korku yaşayan 6 yaşındaki çocuğu motosikletin üzerine bindirip ona şefkat gösterip moral vermeye çalıştı. Polis olayın yanlış anlaşılma mı yoksa kaçırmaya teşebbüs mü olduğunu araştırıyor.

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