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AİHM, Ahmet Altan’ın başvurusuna 13 Nisan’da bakacak! RSF duyurdu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 4 senenin ardından gazeteci Ahmet Altan’ın başvurusuna 13 Nisan’da bakacağını duyurdu.

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RSF’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ocak 2017’den beri dosyasına kayıtsız kaldığı, 2015 darbe girişiminden sonra tutuklanan gazeteci yazar Ahmet Altan’ın başvurusuna nihayet 13 Nisan’da bakacak. Aynı gün, onun gibi keyfi tutuklanan Murat Aksoy için de karar verilecek" denildi.

Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu da gelişmeye ilişkin şu paylaşımı yaptı: AİHM 4 yıl önce öncelik kararı aldığı 3 yazısı nedeniyle suçlanarak, 10 yıl 6 ay ceza verilen 4 yıl 7 aydır tutulan tek kişi olan, 71 yaşındaki müvekkilim Ahmet Altan'ın dosyasını, nihayet 13 Nisan Salı günü ele alacak. Hukuk uyur ama ölmez inancımı taşımaya devam ediyorum.

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