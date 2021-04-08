Yasak Elma'nın yıldızı Erdal Özyağcılar yaptığı usulsüzlüğü itiraf etti! Ayak fetişi sözleri olay

Özyağcılar, "Ailemin benden önce Mustafa diye bir çocuğu olmuş. Çocuk çok güzel doğmuş, masmavi gözlü. Fakat bir de iştahlı çocuk, devamlı mama yiyor. Bir şey olmuş, 11 aylıkken çatlamış çocuk. 'Biz çatlattık çocuğu' derdi babaannem." ifadelerini kullandı.