Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın istifa nedenini açıkladı

Ayasofya Cami imamım Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, üniversitedeki görevine geri döndüğünü duyurdu. Boynukalın, istifa nedenini "milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek 'Ayasofya imamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir." diye açıkladı.

Abone ol

Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü. Boynukalın'ın, Ayasofya Camii'ndeki imamlık görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak görevine devam edecek.

Boynukalın neden istifa ettiğini açıkladı

Açıklamasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi üzerine görevlendirildiğini hatırlatan Boynukalın, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz kardeşlerim, Asil mesleğim üniversitede öğretim üyeliği olmasına rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi ve Marmara Üniversitesi'nin uygun görmesiyle Ayasofya-i Kebir'deki şerefli makama görevlendirme ile geldim. İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii ŞerifPndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona emesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek 'Ayasofya imamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir.

86 yıl sonra yeniden cami olarak fethedilen bu mübarek mekanda ilk baş imam-hatip olarak görev yapmamı takdir eden Yüce Mevla'ya sonsuz hamdü senalarımı arzediyor, bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hasseten Kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bendeniz bu görevdeyken bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünce İslam'ı anlatmaya çalıştım. Bunu yapmazsam Allah katında mesul olurum düşüncesiyle hareket ettim. Bu niyetin yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam'a ve Kur'an'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Tweetleri çok konuşuldu

24 Temmuz 2020'de yeniden cami statüsü alan Ayasofya'nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tartışmaların hep odağında oldu.

“Laikliğin” çıkarılmasını talep etmesiyle gündeme gelen Boynukalın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin olarak sarf ettiği, "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik medya propagandasıdır" sözleriyle bazı kesimlerin hedefindeydi. Yine bu süreçte Boynukalın, AK Partili Bülent Turan ve Özlem Zengin ile polemiğe girdi.

Boynukalın, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili olarak "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Boynukalın kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 24 Temmuz 2020 günü kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camiine Diyanet İşleri Başkanlığınca baş imam olarak atanmıştı. 1971 yılında dünyaya geldi. 2021 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini, Dülgerzade Camisi İmam Hatibi merhum Rizeli Kurra Hafız İbrahim Gündoğar Hocaefendi'de tamamladı.

Lisan eğitimini 1992 yılında Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. 1999 yılında 'Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar' başlıklı teziyle İslam hukuku üzerine doktora yaptı.

Mehmet Boynukalın, 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen tefsir projesinde uzman olarak çalıştı. İmam Maturidi'nin meşhur tefsiri 'Te'vilatu'l-Kuran' adlı eserin ilmi neşir projesinde yer alan Mehmet Boynukalın, 2001-2006 yılları arasında İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı.

Mehmet Boynukalın, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak görev yaptı. 2011'de İslam hukuku doçenti ve 2018'de de profesör unvanı aldı.

Hanefi Mezhebi'nin kurucu imamlarından İmam Muhammed eş-Şeybani'ye ait, mezhebin temel eseri 'El-Asl'ı Türkçeye çevirerek yayımladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Temmuz 2020'de Ayasofya Camii'ne 'başimam' olarak atandı.

Mehmet Boynukalın Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

.