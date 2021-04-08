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Balıkesir'den acı haber! Ameliyatın ardından fenalaşan Fatma öğretmen yaşamını yitirdi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni Fatma Türker (39), geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından fenalaşarak yaşamını yitirdi. 

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Burhaniye'de yaşayan, Havran Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Fatma Türker, kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle İzmir’de ameliyata alındı. Operasyonun ardından fenalaşan Türker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burhaniye ilçesi Ören Mahallesindeki evinin önüne getirilen Fatma Türker'in cenazesi, alınan helallikten sonrası Geriş Mezarlığı'nda getirildi. Cenaze törenine, Türkmen'in ailesi, öğretmen arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Mezarlıkta taziyeleri kabul eden eşi Tolga Türker, ayakta durmakta zorlandı. Fatma öğretmenin ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Fatma Türker, gözyaşları arısında toprağa verildi. 

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