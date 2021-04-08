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Muğla'da katliamın görüntüsü! Baba ve oğlunu öldüren katil komşu kaçtı

MUĞLA'da Memduh D., tartıştığı komşusu Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Çifte cinayet sonrası kaçan komşunun yakalanması için çalışma başlatılırken olay yerindeki görüntü kan dondurdu.

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Olay, sabah saatlerinde, Menteşe'ye bağlı Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh D. ile komşuları Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca ile sohbet ettiği sırada aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Menduh D., av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti. Atmaca ve oğlu, vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Katil komşu aranıyor
Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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