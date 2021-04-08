Zlatan Ibrahimovic oyuncu oluyor

Milan'ın 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, beyaz perdeye çıkıyor. İsveçli oyuncu, Asterix ve Obelix: İpek yolu filminde Antivirüs karakterini canlandıracak.Abone ol
Lebron James'in Space Jam 2 filminde başrol oynamasından sonra Zlatan Ibrahimovic de film sektörüne adım atıyor.
Antivirüs rolünü canlandıracak
İsveçli yıldız, Asterix ve Obelix: İpek Yolu filminde Antivirüs karakterini canlandıracak. 39 yaşındaki oyuncu kişisel hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesini kamuya duyurdu.
Film gelecek yıl vizyona girecek.