BIST 1.418
DOLAR 8,16
EURO 9,72
ALTIN 460,46
HABER /  SPOR

Zlatan Ibrahimovic oyuncu oluyor

Milan'ın 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, beyaz perdeye çıkıyor. İsveçli oyuncu, Asterix ve Obelix: İpek yolu filminde Antivirüs karakterini canlandıracak.

Abone ol

Lebron James'in Space Jam 2 filminde başrol oynamasından sonra Zlatan Ibrahimovic de film sektörüne adım atıyor.

Antivirüs rolünü canlandıracak
İsveçli yıldız, Asterix ve Obelix: İpek Yolu filminde Antivirüs karakterini canlandıracak. 39 yaşındaki oyuncu kişisel hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesini kamuya duyurdu.

Film gelecek yıl vizyona girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Twitter'dan Clubhouse için dudak uçuklatan teklif
Murat Kurum duyurdu: Kızılcahamam'da dükkanları zarar gören esnafa destek ödemesi yapılacak
Tavukçu'dan 'Simetrik Can Alıcı Diriliş'
Şehit babası: 'Duydum ki oğlumun kanı yerde kalmamış, biz bunların üstesinden geliriz'
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın istifa nedenini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti
Elon Musk 'Covid-19 aşılarına güveniyorum' deyip tavsiye yaptı
Usta oyuncu Walter Olkewicz'den acı haber! Hayatını kaybetti
Yorumlar