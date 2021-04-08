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HDP'li Pervin Buldan CHP yönetimine açık açık söyledi: Üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz

Anadolu Ajansı

Selahattin Demirtaş'ın Millet İttifakı'na karşı 3. ittifak çıkışı yapmasının ardından sert bir açıklama HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan geldi. Buldan, "Devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz" dedi.

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Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak kurulabilir" sözleri Millet İttifakı içinde çatlağa neden olmuştu.

CHP'ye 'ya biz ya İYİ Parti' ultimatomunda bulunan HDP'den benzer bir söylemi bu kez de HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan yaptı.

Buldan, Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, HDP'nin güçlü demokrasi, gerçek adalet ve özgür yaşamın kurucu gücü olduğunu söyledi. HDP'ye açılan kapatma davasının "halk iradesine karşı" olduğunu savunan Buldan, şunları kaydetti:

"İnancımızı ve umudumuzu yitirmedikçe bizi alt edecek hiçbir güç yoktur. Başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarını bir 100 yıl daha karanlığa mahkum etmeyeceğiz, buna asla izin vermeyeceğiz. Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz. Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız.

Toplantıya, Eş Genel Başkan Mithat Sancar ile partililer katıldı.

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