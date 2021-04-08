Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesinde yürek dağlayan görüntü

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in cenazesi, Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından saat 11.00 sıralarında askeri uçakla Trabzon Havalimanı’na getirildi. Askeri uçakla şehidin eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3) ile annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep de kentte geldi.