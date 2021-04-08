Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesinde yürek dağlayan görüntü
Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in naaşı, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Küçük Kayra'nın babasının arkasından asker selamı vermesi yürekleri dağladı.
Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in cenazesi, Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından saat 11.00 sıralarında askeri uçakla Trabzon Havalimanı’na getirildi. Askeri uçakla şehidin eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3) ile annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep de kentte geldi.
Uçaktan askerler tarafından indirilen şehidin tabutu, cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin eşi, annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Nuray Gençcelep cenaze aracının arkasından gözyaşı döktü. Küçük Kayra da babasının cenazesinin arkasından asker selamı verdi.
Askeri uçakla Konya'dan Trabzon Havalimanına gönderilen şehidin naaşı, buradan da cenaze aracıyla Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehit pilotun Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinde helallik alınmasının ardından Bilal-i Habeşi Camisi'ne götürüldü.
Cenazede şehit babası Mehmet Gençcelep, taziyeleri kabul etti. Acılı baba, Türk bayrağına sarılı tabutu başında oğlunun fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi elinde tutup, “Bu kadar erken niye gittin?” diyerek, gözyaşı döktü.