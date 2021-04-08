Türkiye Emekli Subaylar Derneği için denetim kararı

İçişleri Bakanlığı'nın oluruyla Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ne (TESUD) yönelik denetim kararı verildi.

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Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ne (TESUD), İçişleri Bakanlığı'nın oluru ve Ankara Valiliği’nin emriyle genel denetim yapılacağına yönelik yazı gönderildi.

Ankara Valiliği tarafından gönderilen yazıda, "Gerekli görülen hallerde derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri İçişleri Bakanı mülki idare amiri tarafından denetlenebilir. Denetimin 8 Nisan 2021 (bugün) tarihinde saat 10:00'dan itibaren başlanacağı derneğinize tebliğ edilmesi istenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, TESUD son olarak 104 emekli amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili süren tartışmalar sırasında gündeme gelmişti. Dernek, Milli Savunma Bakanlığı'nın "TESUD ve TEMAD Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri bazı amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti" şeklindeki haberini yalanlamıştı.

Derneğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı’na davet edildikleri işaret edilerek, "Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır" denmişti.