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Denizlispor konuk ettiği Kasımpaşa'dan puanı son dakikalarda kaptı

Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor ve Kasımpaşa arasında oynanan maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Kasımpaşa, Varga'nın golüyle eşitliği bozarken; Denizlispor'un cevabı Rodallega'nın penaltısıyla geldi. Ligin son sırasında bulunan Denizlispor, bu sonuçla puanını 26 yaptı. Kasımpaşa ise 35 puanla 14. sırada yer aldı.

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6. dakikada Koomsun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Hajradinovic'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada Mesonovic'in ceza sahası çizgisi üzerinden kaleye şutunda topu kaleci Ertuğrul Taşkıran eliyle kontrol etti.

18. dakikada Koomsun'un ceza sahasının sağından kaleye şutunda kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı eliyle kontrol etti.

39. dakikada ceza sahası içine yapılan orta sonrası Rodellega'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

45. dakikada savunmadan seken top sonrası topu önünde bulan Drinkwater'in ceza sahası dışından şutunu çektiği şutta top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Koomson'un ceza sahasının sağından ortasında Oğuz Yılmaz topu kafa ile indirdi. Varga'nın soldan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

55. dakikada Sagal'ın ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği sert şutta top kalecide kaldı.

61. dakikada Rodallega'nın ceza sahası çizgisi üzerinde göğüs kontrolünün ardından çektiği şutta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.

86. dakikada Denizlispor beraberliği yakaladı. Oğuz Yılmaz, ceza sahasında Hadergjonaj'ın müdahalesi ile yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rodallega meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Denizlispor: 1 - 1 :Kasımpaşa

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, İbrahim Bozbey

Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 83 Ali Yavuz Kol), Murawski (Dk. 46 Kubilay Aktaş), Bakalorz (Dk. 70 Veton Tusha), Diskerud (Dk. 63 Hasan Ayaroğlu), Sagal, Mesanovic (Dk. 63 Sacko), Rodallega

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku (Dk. 89 Mehmet Feyzi Yıldırım), Drinkwater (Dk. 82 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Koomson (Dk. 68 Bistrovic), Varga (Dk. 82 Anıl Koç), Thelin

Goller: Dk. 49 Varga (Kasımpaşa), Dk. 86 Rodallega (P) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Murawski, Dk. 34 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

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