Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi

Rekor kıran vaka ve vefat sayıları sonrası yeni tedbirlerin ele alınacağı ve bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Kurul'un 12 Nisan Pazartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor. Ertelemeye geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan görev değişiminin neden olduğu belirtiliyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ramazan ayı öncesi bugün son kez yapılacak toplantısı ertelendi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Bilim Kurulu üyesi, toplantıların net bir günü olmadığını söylerken, bugünkü ertelemenin Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan görev değişiminden kaynaklı olabileceğini belirtti.

T24'ün haberine göre; bakanlık, toplantının ertelenmesine ilişkin açıklama yapmazken Bilim Kurulu'nun Kabine toplantısı öncesinde 12 Nisan Pazartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor.

Ertelemeye görev değişimi neden oldu iddiası

Geçen cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevinden alınmış, yerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay getirilmişti. 6 Ağustos 2018'de Sağlık Bakan Yardımcılığı'na atanan Emine Alp Meşe, Kovid-19 pandemisinin yönetiminde ön saflardaki isimlerden olmuştu. Tolunay'ın, pandemi yönetiminde Meşe'nin yerini alması beklenirken, toplantının ertelenmesinin bundan kaynaklı olabileceği de aktarıldı.

Ramazan'da yeni tedbirler alınacak

Bilim Kurulu'nun gelecek toplantısında koronavirüs salgınında artan vaka ve ölüm sayılarına bağlı olarak yeni tedbir tavsiyelerinin alınması bekleniyor.

Erdoğan kapanma sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün canlı yayında Ramazan ayı için kapanma sinyali vermişti. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı.