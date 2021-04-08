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ABD'de eski NFL oyuncusunun 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi

Anadolu Ajansı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 5 kişiyi öldüren saldırganın eski Amerikan Futbol Ligi (NFL) oyuncusu Phillips Adams olduğu, futbolcunun intihar ettiği açıklandı.

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ABD'nin Güney Carolina eyaletinin önde gelen doktorları arasındaki Robert Lesslie (70) ile 4 kişiyi daha öldüren eski Amerikan Futbol Ligi (NFL) oyuncusu Phillips Adams'ın (33) doktorun evine yakın bir evde 45 kalibrelik tabancayla intihar ettiği belirtildi.

Salı günü, Rock Hill bölgesinde kendisini tedavi eden doktorunu ziyarete giden Adams'ın bilinmeyen bir sebepten doktoru Lesslie ile eşi Barbara'yı (69) ve 9 ila 5 yaşlarındaki 2 torununu da silahıyla vurarak öldürdüğü bildirildi.

York İlçe Şerif Bürosu sözcüsü Trent Faris, Lesslie'nin evinde çalışan James Lewis'in de (38) evin bahçesinde Adams tarafından vurularak öldürüldüğünü, yaralanan bir kişinin ise ciddi kurşun yaraları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Adams'ın South Carolina State Bulldogs, San Francisco 49ers ve Atlanta Falcons gibi birçok takımda defans futbolcusu olarak forma giydiği, daha sonra geçirdiği sakatlıklar yüzünden futbolu bıraktığı kaydedildi.

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