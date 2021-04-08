Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 17'de Valencia'nın frikiğiyle öne geçen Kanarya, 35'de Mustafa Eskihellaç'ın golüne engel olamadı. Ozan Tufan ve Valencia ile iki topu da direkten dönen Fenerbahçe, bu sonuçla 63 puana yükselirken; Yeni Malatyaspor ise puanını 33'e çıkardı.

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90+4' Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitris Pelkas arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Dimitris Pelkas'ın altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

89' Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

88' Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Enner Valencia'nın, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta Ertaç Özbir'in çeldiği top üst direğe çarparak kornere gidiyor.

82' Enner Valencia'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

74' Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Caner Erkin'e çarpan top kornere gidiyor.

73' Ozan Tufan'ın ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

67' Dimitris Pelkas'ın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Ertaç Özbir topu çeliyor. Dönen topu önünde bulan Enner Valencia'nın vuruşunda top ağlarla buluşuyor. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

65' Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mbwana Samatta'nın vuruşunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

59' Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

57' Enner Valencia'nın pasıyla topla buluşan Ozan Tufan'ın ceza yayından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda Ertaç Özbir'in çeldiği top üst direğe çarparak kornere gidiyor.

56' Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

53' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Karim Hafez'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Semih Kaya'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda Mbwana Samatta'ya çarpan top tekrar kornere gidiyor.

48' Dimitris Pelkas'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

42' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ertaç Özbir'in çeldiği topu Afriyie Acquah uzaklaştırmayı başarıyor.

40' Enner Valencia'nın sol kanatta yerden içeri gönderdiği ortasında, Karim Hafez'in ters vuruşunda kaleye yönelen topu Ertaç Özbir son anda kornere çelmeyi başarıyor.

35' GOOOLL!!! Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Fenerbahçe'nin Caner Erkin ile kullandığı korner dönüşünde kendi yarı sahasında topla buluşan Moryke Fofana hızla ilerleyerek uzun bir depar atıyor ve ceza alanına girer girmez yerden pasını Mustafa Eskihellaç'a aktarıyor. Pozisyonu iyi takip eden Mustafa Eskihellaç arka direkte gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

33' Stephen Mallan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

28' Benjamin Tetteh'in pasıyla topla buluşan Moryke Fofana'nın hızla ilerleyerek ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

21' Moryke Fofana'nın ceza alanının içinden kaleye gönderdiği şutunda top Serdar Aziz'den geri geliyor.

17' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golü ile maçta öne geçiyor! Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Enner Valencia'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Ertaç Özbir'in sağından köşede ağlarla buluşuyor.

5' Gökhan Gönül'ün ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Enner Valencia'nın sol çaprazdan içeri çevirdiği pasında meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta gidiyor.