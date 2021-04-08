Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Barın Katliamı'nı anmasına, Çin Ankara Büyükelçiliği tehdide varan bir açıklama yapmıştı. Bu gelişme üzerine Türkiye Çin'e nota vermişti. Mansur Yavaş, Çin tarafının yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uygur Türklerine yönelik Barın Katliamı'na ilişkin yaptıkları anma sonrası Çin Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen tepkiye yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplantısında tartışmalara ilişkin açıklama yapan Yavaş, "Nerede bir kardeşimize ateş düşmüşse, tarihte olduğu gibi bugün de Türk milletinin derdi olacaktır. Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok ama bir yerde mazlum feryadı yükseliyorsa veya daha önce yaşanmış bir katliamın bir daha yaşanmaması için insani duyarlılık oluşturulması gerekiyorsa bizler de insan olmanın gereğini yerine getirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz" dedi. Yavaş, Uygur Türkleri konusundaki hassasiyetlerine destek verenlere de teşekkür etti.