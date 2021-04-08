Suriye'de sivillerin hedef alındığı iddiasına yalanlama

Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tek hedefinin teröristler olduğu bildirildi.

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Bazı internet sitelerinde 'Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışlarının sivilleri hedef aldığına yönelik iddialar yer aldı.

Güvenlik kaynakları konuya ilişkin değerlendirmelerinde iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.

TSK'nın sadece ve sadece teröristleri hedef aldığını vurgulayan kaynaklar, her zaman hedeflerin buna göre seçildiğini; sivil ve masum kişilerin, tarihi eserlerin, dini ve kültürel yapıların TSK için dokunulmaz olduğunu belirtti.