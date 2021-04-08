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Suriye'de sivillerin hedef alındığı iddiasına yalanlama

Demirören Haber Ajansı

Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tek hedefinin teröristler olduğu bildirildi.

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Bazı internet sitelerinde 'Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışlarının sivilleri hedef aldığına yönelik iddialar yer aldı.

Güvenlik kaynakları konuya ilişkin değerlendirmelerinde iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.

TSK'nın sadece ve sadece teröristleri hedef aldığını vurgulayan kaynaklar, her zaman hedeflerin buna göre seçildiğini; sivil ve masum kişilerin, tarihi eserlerin, dini ve kültürel yapıların TSK için dokunulmaz olduğunu belirtti.

Türkiye'ni, Suriye'nin kuzeyinde mutabakatlar kapsamında üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini dile getiren güvenlik kaynakları, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının önlenmesi, bunun için de herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

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