Manisa'da bir kişi tarlaya su kuyusu açmak isterken toprak altında can verdi

MANİSA'nın Demirci ilçesinde Recep Akgün (62), tarlada su kuyusu açmak için kazı yaptığı sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalıp hayatını kaybetti.

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MANİSA'nın Demirci ilçesi Ulacık Mahallesi Çömlekçi mevkiinde meydana gelen olayda; Recep Akgün (62), iddiaya göre, kayınpederine ait tarlaya su kuyusu açmak için kazı yaptığı sırada göçük meydana geldi. Akgü,n toprak altında kalırken; olayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Akgün'ü toprak altından çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli, 3 çocuk babası olan Recep Akgün'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Demirci Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.