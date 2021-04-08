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İtalya Başbakanı'ndan Başkan Erdoğan için küstah sözler!

İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB'nin de 'protokole uygundu' dediği Beştepe'deki 'koltuk 'krizi' hakkında Başkan Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullandı.

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Draghi, uluslararası basında algı operasyonuyla 'koltuk krizi' diye verilen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Beştepe'de Erdoğan'la görüşmesindeki oturma düzeniyle ile ilgili Başkan Erdoğan için 'diktatör' dedi.

Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. AB Charles Michel'ın ekibi görüşme sonrası çıkan haberlerin ardından "Her şey protokole uygundu" açıklamasını yapmıştı.

Draghı: Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız
Draghi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula’ya davranışına katılmıyorum, Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız ama aynı zamanda ülkelerimizin çıkarları için işbirliği yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

AB yetkilisinden "sorun yok" açıklaması
Aslında dün Politico'ya konuşan Michel'in ekibi, "Her şey protokole uygundu" dedi. Başka bir AB yetkilisi ise, "Protokol neyse o yapıldı" demişti.

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