BIST 1.417
DOLAR 8,14
EURO 9,71
ALTIN 459,95
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında

Okullar tamamen kapanacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, artan vakalar sonrası "Okullar tamamen kapanacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HaberTürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı.

"Okullar tamamen kapanacak mı?" sorusu sorulan Bakan Selçuk, "2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette Kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek." yanıtını verdi.

"Gönlümüzden geçen açık olması"
"Gönlünüzden, aklınızdan geçen nedir" sorusuna da yanıt veren Selçuk, "Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe evinde Real Madrid'e boyun eğdi
İtalya Başbakanı'ndan Başkan Erdoğan için küstah sözler!
Türkiye 8 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Mısır'dan Başkan Erdoğan'a D-8 teşekkürü
Suriye'de sivillerin hedef alındığı iddiasına yalanlama
Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt
DEAŞ'ın elebaşıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı
ABD'de eski NFL oyuncusunun 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi
Almanya ve Fransa'nın tepki çeken aşı hamlesi WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı
GATA'dan atılan Ali Edizer'den 'sarıklı amiral' Mehmet Sarı'ya tam destek!
Yorumlar